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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gafanha da Nazare, Portugalia

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ilhavo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Ilhavo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
$398,677
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Mieszkanie 2 pokoi w Ilhavo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Ilhavo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
A poucos metros do areal da praia a imofacil propõem para arrendamento um Apartamento T2 num…
$412,414
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Parametry nieruchomości w Gafanha da Nazare, Portugalia

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