  1. Realting.com
  2. Polska
  3. powiat wołomiński
  4. Nowe domy

Nowe domy w powiat wołomiński, Polska

gmina Radzymin
1
Radzymin
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Wieś domków Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Wieś domków Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Wieś domków Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Wieś domków Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Radzymin, Polska
od
$144,421
Liczba kondygnacji 2
Kompleks Mieszka I — To nowa inwestycja zlokalizowana w Radzyminie (20 km od centrum Warszawy). Nowe mieszkania zlokalizowane będą w 16 budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. W ofercie znajdują się mieszkania o powierzchni od 69 do 120 m2. Inwestycja będzie realizowana wraz z niez…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się