Nowe domy w województwo mazowieckie, Polska

Warszawa
4
powiat pruszkowski
2
gmina Raszyn
2
Radzymin
1
Dom klubowy Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Warszawa, Polska
od
$134,459
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 15
Wola, to nowoczesna i samowystarczalna dzielnica Warszawy, pełna życia i atrakcji. Proponowana inwestycja wyróżnia się oryginalnym projektem architektonicznym w kształcie bryły o układzie kaskadowym. Wyższą część budynku, charakterystyczną wieżę będącą symbolem nowoczesności, oryginalneg…
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Słomin, Polska
od
$235,303
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Kupujący nie płaci Komisji!Zapraszamy do zakupu domu w nowej inwestycji w pobliżu Warszawy.Nowoczesne, starannie zaprojektowane domy sekcyjne, zapewniając komfort i prywatność dla całej rodziny.Oferta Doskonała dla tych, którzy chcą zrobić przerwę od zgiełku i zgiełku miasta z wygodnym i szy…
Dom klubowy Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Warszawa, Polska
od
$165,451
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Zapraszamy do zakupu mieszkań od Dewelopera przy wsparciu Agencji – Brak podatku PCC! Brak prowizji Agencji. Termin 4 kwartał 2026    Ceny: 653 000 zł - 2 579 000 zł Minimalistyczny dom z 86 mieszkaniami o różnych metrażach – od 26 do 139 mkw. i układy od 1 do 5 pokoi. Inwestycję wyróż…
Wieś domków Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Radzymin, Polska
od
$144,421
Liczba kondygnacji 2
Kompleks Mieszka I — To nowa inwestycja zlokalizowana w Radzyminie (20 km od centrum Warszawy). Nowe mieszkania zlokalizowane będą w 16 budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. W ofercie znajdują się mieszkania o powierzchni od 69 do 120 m2. Inwestycja będzie realizowana wraz z niez…
Willa QHOUSE
Warszawa, Polska
od
$400,054
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 147–148 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Chcielibyśmy zaprosić - nowe, wykończone domy na sprzedaż. ZAKUP ROZWOJU - BRAK PCC I NIE KOMISJI.Domy od dewelopera nieruchomości będą dostarczane w standardzie deweloperskim, tj. wnętrz, które zostaną ukończone samodzielnie lub z indywidualną opcją wykończenia pod klucz (pierwsze konsultac…
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Warszawa, Polska
od
$168,592
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI! Zapraszamy do zakupu mieszkania w nowoczesnej inwestycji położonej przy ulice Wołoskiej/Marynarskiej, vis-à-vis Westfield Mokotów. Okolica łączy funkcjonalną nowoczesność Służewca z bliskością parków i miejskich atrakcji Starego Mokotowa. Atuty inwestycji: …
Wieś domków Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Laszczki, Polska
od
$302,777
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Pozostał 1 dom na sprzedaż. (Na terenie kompleksu znajduje się 13 domów). Komfortowy dom z 3 sypialniami, dużym salonem, garażem i działką o powierzchni 350 m2 dom - 122 m2; działka - 350 m2 Dostawa – grudzień 2024 Kompleks mieszkaniowy Spring Park – To połączenie doskonałej lokali…
Chata Segmenty s garazhom i ogorodom
Grodzisk Mazowiecki, Polska
od
$207,764
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Inwestycja zlokalizowana jest w Grodzisku Mazowieckim. Składa się z dwóch bliźniaków bliźniaczych. Wszystkie domy mają powierzchnię użytkową 109 m2 oraz posiadają własny garaż i działkę.
