Willa QHOUSE
Willa QHOUSE
Warszawa, Polska
od
$400,054
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 147–148 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Chcielibyśmy zaprosić - nowe, wykończone domy na sprzedaż. ZAKUP ROZWOJU - BRAK PCC I NIE KOMISJI.Domy od dewelopera nieruchomości będą dostarczane w standardzie deweloperskim, tj. wnętrz, które zostaną ukończone samodzielnie lub z indywidualną opcją wykończenia pod klucz (pierwsze konsultac…
Dom klubowy Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotów
Warszawa, Polska
od
$168,592
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI! Zapraszamy do zakupu mieszkania w nowoczesnej inwestycji położonej przy ulice Wołoskiej/Marynarskiej, vis-à-vis Westfield Mokotów. Okolica łączy funkcjonalną nowoczesność Służewca z bliskością parków i miejskich atrakcji Starego Mokotowa. Atuty inwestycji: …
Dom klubowy Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Warszawa, Polska
od
$165,451
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Zapraszamy do zakupu mieszkań od Dewelopera przy wsparciu Agencji – Brak podatku PCC! Brak prowizji Agencji. Termin 4 kwartał 2026    Ceny: 653 000 zł - 2 579 000 zł Minimalistyczny dom z 86 mieszkaniami o różnych metrażach – od 26 do 139 mkw. i układy od 1 do 5 pokoi. Inwestycję wyróż…
OneOne
Dom klubowy Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Warszawa, Polska
od
$134,459
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 15
Wola, to nowoczesna i samowystarczalna dzielnica Warszawy, pełna życia i atrakcji. Proponowana inwestycja wyróżnia się oryginalnym projektem architektonicznym w kształcie bryły o układzie kaskadowym. Wyższą część budynku, charakterystyczną wieżę będącą symbolem nowoczesności, oryginalneg…
