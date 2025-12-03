  1. Realting.com
Nowe domy w powiat poznański, Polska

Kamienica Lusowo
Kamienica Lusowo
Kamienica Lusowo
Lusowo, Polska
od
$243,930
VAT
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Szukasz idealnego miejsca do zamieszkania blisko Poznania, które łączy nowoczesność z naturą? Nowa inwestycja w Lusowie to kameralny zespół 5 domów w zabudowie bliźniaczej, obejmujący: 6 mieszkań o powierzchni 120 m² 4 mieszkania o powierzchni 150 m² To doskonały wy…
Zaitseva Estates
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Pokaż wszystko Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Wieś domków Domy przy lesie - Radzewo
Radzewo, Polska
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Kameralny projekt obejmujący jedynie 5 domów, położony w spokojnej i zielonej części Radzewa. To propozycja dla osób, które cenią prywatność, naturę i komfort życia poza miastem, pozostając jednocześnie w dogodnej odległości od Poznania. Każdy dom posiada funkcjonalny układ oraz prywatny …
Zaitseva Estates
Wieś domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna
Wieś domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna
Wieś domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna
Wieś domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna
Wieś domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna
Pokaż wszystko Wieś domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna
Wieś domków Nowe domy w Rabowicach – ul. Barwna
Rabowice, Polska
od
$162,732
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Kameralne osiedle 26 domów zlokalizowane w spokojnej, zielonej części Rabowic. To propozycja dla osób, które chcą mieszkać blisko Poznania, jednocześnie zachowując komfort ciszy i prywatności. Każdy dom został zaprojektowany funkcjonalnie, z dostępem do prywatnego ogródka, który idealnie …
Zaitseva Estates
