  1. Realting.com
  2. Polska
  3. powiat pruszkowski
  4. Nowe domy

Nowe domy w powiat pruszkowski, Polska

gmina Raszyn
2
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Pokaż wszystko Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Wieś domków Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Słomin, Polska
od
$235,303
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Kupujący nie płaci Komisji!Zapraszamy do zakupu domu w nowej inwestycji w pobliżu Warszawy.Nowoczesne, starannie zaprojektowane domy sekcyjne, zapewniając komfort i prywatność dla całej rodziny.Oferta Doskonała dla tych, którzy chcą zrobić przerwę od zgiełku i zgiełku miasta z wygodnym i szy…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Wieś domków Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Wieś domków Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Wieś domków Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Laszczki, Polska
od
$302,777
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Pozostał 1 dom na sprzedaż. (Na terenie kompleksu znajduje się 13 domów). Komfortowy dom z 3 sypialniami, dużym salonem, garażem i działką o powierzchni 350 m2 dom - 122 m2; działka - 350 m2 Dostawa – grudzień 2024 Kompleks mieszkaniowy Spring Park – To połączenie doskonałej lokali…
Agencja
LOCO REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się