Warszawa, Polska

od €440,000

Luksusowy budynek z pięknie zaprojektowanym zielonym ogrodem na dachu Status programistów Kameralny budynek mieszkalny w pobliżu centrum biznesowego w Mokotowie, z pięknie zaprojektowanym zielonym ogrodem na dachu. Projekt w stylu kamienicy w stylu art deco znajduje się przy cichej ulicy Zdziechowskiego, 400 m od Aleji Niepodległej, 8 minut spacerem od dwóch stacji metra: Wierzbno i Wilanowska. Art Deco Mokotów to połączenie technologii i zdrowego stylu życia. W tym celu zaprojektowano nowocześnie wyposażoną siłownię z salą fitness do wyłącznego użytku mieszkańców oraz innowacyjne sale rowerowe z systemem przechowywania rowerów bez kolizji. Na podziemnym parkingu zostaną wyznaczone miejsca parkingowe ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych, planowany jest atrakcyjny obszar sprzedaży detalicznej i usług , Zalety projektu to: kameralny budynek mieszkalny z 88 mieszkaniami bliskość stacji metra Wierzbno i Wilanowska zielony taras na dachu budynku dostępny dla wszystkich mieszkańców siłownia do wyłącznego użytku przez mieszkańców dostępna 24/7 lobby przedstawicielskie drewniane okna z potrójnymi szybami technologia monitorowania i rąk Bezpłatnie ultraszybki internet „Fiber to the Home” ( 1 GB / S ) podłączony do każdego mieszkania za pomocą światłowodu Na podziemnym parkingu zostaną wyznaczone miejsca parkingowe ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych praktyczne pomieszczenia gospodarcze i przybory kuchenne. HARMONOGRAM 4-pokojowe mieszkanie znajduje się na 7. piętrze i ma wysokość 2,85 m. Mieszkanie ma południowy taras z dachem o powierzchni 22,01 m2 z widokiem z 7. piętra, nie zasłonięty budynkami Mieszkanie do indywidualnego aranżacji, standard dewelopera. STANDARD Mieszkanie jest wyposażone w klimatyzację Toshiba - Split w każdym pokoju i indywidualną jednostkę centralną zamontowaną na dachu budynku. Mieszkanie ma południowy taras z dachem 22,01 m2. W apartamencie znajduje się również miejsce parkingowe w garażu podziemnym o powierzchni 12,5 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze na parkingu o powierzchni 5,34 m2. Na podziemnym parkingu znajdą się wyznaczone miejsca parkingowe ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych, a także praktyczne pomieszczenia gospodarcze i przybory kuchenne. LOKALIZACJA Lokalizacja w pobliżu stacji metra Wierzbno i stacji metra Wilanowska, 100 metrów od ulicy Domaniewskiej, z dogodnym dostępem do wielkomiejskiej infrastruktury handlowej i usługowej Mokotowa ( Galeria Mokotów ) jest wielką zaletą tego projektu. Pobliski kompleks przyrody i krajobrazu Arkadia oraz dostępność najlepiej rozwiniętej sieci ścieżek rowerowych w Warszawie zachęcą do aktywnego spędzania wolnego czasu. INFORMACJE DODATKOWE Status programistów