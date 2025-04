Warszawa, Polska

Zapraszamy do zakupu mieszkań od Dewelopera przy wsparciu Agencji – Brak podatku PCC! Brak prowizji Agencji. Termin 4 kwartał 2026 Ceny: 653 000 zł - 2 579 000 zł Minimalistyczny dom z 86 mieszkaniami o różnych metrażach – od 26 do 139 mkw. i układy od 1 do 5 pokoi. Inwestycję wyróż…