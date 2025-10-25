Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Žabljak Municipality
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Garaż

Wille z garażem na sprzedaż w Zabljak Municipality, Czarnogóra

Zabljak
7
Pitomine
3
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
$313,687
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Zabljak Municipality, Czarnogóra

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się