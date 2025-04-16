  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$1,878
;
10
ID: 28602
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 107m2, na sedmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, toalet i tri terase. Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Zgrada posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu zakupa je uracunato garazno mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

