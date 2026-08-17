Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków w Serbii
Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Serbii
Gdzie znajdują się najpopularniejsze nowe osiedla mieszkaniowe?
Na pierwszym miejscu pod względem popularności są te nowe budynki w Serbii, które znajdują się w Belgradzie. Znajdują się tam zarówno ukończone, jak i będące w budowie osiedla mieszkaniowe, takie jak Lexus. Popytem cieszą się również mieszkania w Nowym Sadzie i Niszu.
Ile wynosi średni koszt 1 m² w nowych budynkach w Serbii?
W kraju – około 1600 euro. W Belgradzie – 500 euro drożej.
Jakie są główne zalety zakupu nieruchomości w nowym budynku w Serbii?
Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt natychmiast po zakupie (a po 3 latach – stałego pobytu) oraz niższe ceny mieszkań w porównaniu z innymi krajami europejskimi.
Co zawiera pakiet dokumentów wymaganych do transakcji kupna-sprzedaży nowych nieruchomości w Serbii?
Wymagane są:
- Paszport zagraniczny.
- W przypadku osób mieszkających w Serbii – tak zwana biała karta (nazwa gospodarstwa domowego do celów rejestracji pobytu).
- Zaświadczenie o stanie cywilnym.
- Numer konta w serbskim banku.