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Nowe budynki na sprzedaż w Serbia

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Dzielnica mieszkaniowa Belgrade Waterfront
Dzielnica mieszkaniowa Belgrade Waterfront
Dzielnica mieszkaniowa Belgrade Waterfront
Dzielnica mieszkaniowa Belgrade Waterfront
Dzielnica mieszkaniowa Belgrade Waterfront
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Belgrade Waterfront
Dzielnica mieszkaniowa Belgrade Waterfront
Belgrad, Serbia
od
$176,582
Nowoczesny kompleks w centrum Belgradu, zapewniający wysokiej jakości infrastrukturę 5*****. Studia o powierzchni 32 m² oraz apartamenty z jedną sypialnią – od 45 m², z dwiema sypialniami – od 76 m². To przełomowy projekt dla Belgradu, który stał się jego nowym centrum atrakcji, obejmu…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Nish
Zespół mieszkaniowy Nish
Zespół mieszkaniowy Nish
Donji Matejevac, Serbia
od
$74,013
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 4
К продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Прекрасная природа, хорошая экология, границы с Болгарией и Черногорией. ЕС выделил деньги для строительства скоростной ж / д Белград - Ниш …
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy Leksus
Zespół mieszkaniowy Leksus
Zespół mieszkaniowy Leksus
Rusanj, Serbia
od
$98,181
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 6
VAT NIE JEST WŁĄCZONY W CENĘ KWARTAŁOWĄ! Świetna okazja, aby z powodzeniem zainwestować pieniądze i zdobyć VNZH kraju europejskiego! Doskonały wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy powstaje w stolicy Serbii, w skośnym regionie Bezhetskaya Stanie się wyspą spokoju i wygodnego życia dl…
Agencja
Риэлтор без границ
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Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków w Serbii

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Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Serbii

Gdzie znajdują się najpopularniejsze nowe osiedla mieszkaniowe?

Na pierwszym miejscu pod względem popularności są te nowe budynki w Serbii, które znajdują się w Belgradzie. Znajdują się tam zarówno ukończone, jak i będące w budowie osiedla mieszkaniowe, takie jak Lexus. Popytem cieszą się również mieszkania w Nowym Sadzie i Niszu.

Ile wynosi średni koszt 1 m² w nowych budynkach w Serbii?

W kraju – około 1600 euro. W Belgradzie – 500 euro drożej.

Jakie są główne zalety zakupu nieruchomości w nowym budynku w Serbii?

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt natychmiast po zakupie (a po 3 latach – stałego pobytu) oraz niższe ceny mieszkań w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Co zawiera pakiet dokumentów wymaganych do transakcji kupna-sprzedaży nowych nieruchomości w Serbii?

Wymagane są:
  • Paszport zagraniczny.
  • W przypadku osób mieszkających w Serbii – tak zwana biała karta (nazwa gospodarstwa domowego do celów rejestracji pobytu).
  • Zaświadczenie o stanie cywilnym.
  • Numer konta w serbskim banku.
Osoby kupujące na kredyt, w tym nieruchomości od dewelopera w Serbii, będą potrzebować umowy przedwstępnej.
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