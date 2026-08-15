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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kazachstan

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1 obiekt total found
Rezydencja w Ałmaty, Kazachstan
Rezydencja
Ałmaty, Kazachstan
Powierzchnia 403 m²
Kiedy budzisz się rano, pierwszą rzeczą, którą widzisz, są HORES! Ulica pr. Do domu nie możn…
$1,50M
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Parametry nieruchomości w Kazachstan

Tanie
Luksusowe

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nieruchomości w Kazachstanie

Ile pieniędzy potrzeba na zakup nieruchomości w Kazachstanie?

Minimalny cena nieruchomości w Kazachstanie wynosi 5–6 tysięcy euro: tyle kosztuje na rynku wtórnym jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 15–17 metrów kwadratowych w starym domu, podczas gdy jednopokojowe mieszkanie o większej powierzchni w nowoczesnym nowym budynku będzie kosztować 3–4 razy drożej. Mieszkanie z 2–3 pokojami kosztuje średnio 40–45 tysięcy euro, dom jednorodzinny – 70 tysięcy, ale ci, którzy chcą kupić nieruchomość w Kazachstanie w Ałmaty i Astanie, powinni być przygotowani na wyższe ceny.

Na jakich warunkach cudzoziemcom sprzedaje się nieruchomości w Kazachstanie?

Zakup nieruchomości mieszkaniowej w Kazachstanie przez osobę fizyczną jest możliwy tylko wtedy, gdy ma ona pozwolenie na pobyt w tym kraju. Osoby prawne, w szczególności spółki z udziałem zagranicznym, mogą nabywać nieruchomości bez ograniczeń.

W których miastach ludzie najczęściej kupują mieszkania?

Sprzedaż nieruchomości w Kazachstanie jest najbardziej aktywna w stolicy Astanie, a także w Ałmaty, Aktobe, Aktau i ich przedmieściach. Mniejszym popytem cieszą się Pietropawłowsk, Pawłodar i Szymkent.
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