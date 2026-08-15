Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kazachstan

Minimalny cena nieruchomości w Kazachstanie wynosi 5–6 tysięcy euro: tyle kosztuje na rynku wtórnym jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 15–17 metrów kwadratowych w starym domu, podczas gdy jednopokojowe mieszkanie o większej powierzchni w nowoczesnym nowym budynku będzie kosztować 3–4 razy drożej. Mieszkanie z 2–3 pokojami kosztuje średnio 40–45 tysięcy euro, dom jednorodzinny – 70 tysięcy, ale ci, którzy chcą kupić nieruchomość w Kazachstanie w Ałmaty i Astanie, powinni być przygotowani na wyższe ceny.