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Domy na sprzedaż w Kazachstan

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2 obiekty total found
Dom w Belbulak, Kazachstan
Dom
Belbulak, Kazachstan
Powierzchnia 170 m²
Nowy dom zbudowany w 2025 dwadzieścia minut od Almaty. Zbudowali dom dla siebie i nikt w nim…
$240 000
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Rezydencja w Ałmaty, Kazachstan
Rezydencja
Ałmaty, Kazachstan
Powierzchnia 403 m²
Kiedy budzisz się rano, pierwszą rzeczą, którą widzisz, są HORES! Ulica pr. Do domu nie możn…
$1,50M
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Parametry nieruchomości w Kazachstan

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