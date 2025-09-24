Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Armenia
  3. Mieszkania
  4. Dom

Domy na sprzedaż w Armenia

Erywań
28
Kotayk Province
8
40 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Erywań, Armenia
Dom 4 pokoi
Erywań, Armenia
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
This has been our home since we moved in another country in 1993,for a better future , now i…
$80,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English
Rezydencja 7 pokojów w Erywań, Armenia
Rezydencja 7 pokojów
Erywań, Armenia
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom wolnostojący z poddaszem na sprzedaż, miasto Erywań, okręg administracyjny A…
$650,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 3 pokoi w Erywań, Armenia
Rezydencja 3 pokoi
Erywań, Armenia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest 2 piętro dwukondygnacyjnego domu prywatnego w mieście Erywań, w okręgu admi…
$160,000
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Rezydencja 5 pokojów w Erywań, Armenia
Rezydencja 5 pokojów
Erywań, Armenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
A two-story detached house for sale in Mush district, Kotayk marz, Kasakh community, with an…
$240,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 1 pokój w Dilijan, Armenia
Rezydencja 1 pokój
Dilijan, Armenia
Pokoje 1
Powierzchnia 6 000 m²
Piętro 1/1
A land plot for sale in Dilijan, on the way to Lake Parz. The area of ​​the land plot is 600…
$300,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 6 pokojów w Erywań, Armenia
Rezydencja 6 pokojów
Erywań, Armenia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom prywatny na sprzedaż w mieście Erywań, w dzielnicy Petros Duryan w okręgu ad…
$400,000
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Rezydencja 12 pokojów w Erywań, Armenia
Rezydencja 12 pokojów
Erywań, Armenia
Pokoje 12
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 314 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest pierwsze i drugie piętro pięciopiętrowej rezydencji. Miasto Erywań, okręg a…
$700,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 4 pokoi w Erywań, Armenia
Rezydencja 4 pokoi
Erywań, Armenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 3
A three-story detached house for sale, city of Yerevan, Malatia-Sebastia administrative regi…
$170,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 5 pokojów w Erywań, Armenia
Rezydencja 5 pokojów
Erywań, Armenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowo wybudowany dwupiętrowy dom prywatny na sprzedaż, w mieście Erywań, Avan-Arinj, przy uli…
$500,000
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Rezydencja 3 pokoi w Proshyan, Armenia
Rezydencja 3 pokoi
Proshyan, Armenia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
A two-story detached house for sale, in Gevorg Chaush highway, Proshyan community, Kotayk ma…
$300,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 4 pokoi w Erywań, Armenia
Rezydencja 4 pokoi
Erywań, Armenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Prywatny dom na sprzedaż, miasto Erywań, okręg administracyjny Ajapnyak, przy ulicy Lukashin…
$290,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 4 pokoi w Merdzavan, Armenia
Rezydencja 4 pokoi
Merdzavan, Armenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowy dom wolnostojący na sprzedaż, przy ulicy Masisi, gmina Merdzavan, Armavir Marz,…
$270,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 3 pokoi w Dzoraghbyur, Armenia
Rezydencja 3 pokoi
Dzoraghbyur, Armenia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 3
A three-story detached house is for sale in Dzoraghbyur community, Kotayk marz. The house co…
$182,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 3 pokoi w Erywań, Armenia
Rezydencja 3 pokoi
Erywań, Armenia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
A two-story detached house for sale in the city of Yerevan, Ajapnyak administrative district…
$330,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 3 pokoi w Erywań, Armenia
Rezydencja 3 pokoi
Erywań, Armenia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedam własny dom, Erywań, okręg administracyjny Nork-Marash, ul. Armenak Armenakyan. Dom …
$350,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 4 pokoi w Erywań, Armenia
Rezydencja 4 pokoi
Erywań, Armenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
A two-story detached house for sale, in the city of Yerevan, Arabkir administrative district…
$370,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 5 pokojów w Zoravan, Armenia
Rezydencja 5 pokojów
Zoravan, Armenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom wolnostojący na sprzedaż, 1st street, Kotayk marz, społeczność Zoravan, o po…
$170,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 6 pokojów w Erywań, Armenia
Rezydencja 6 pokojów
Erywań, Armenia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
A three-story private house is sold, in the city of Yerevan, on the 1st street of the admini…
$510,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 6 pokojów w Parakar, Armenia
Rezydencja 6 pokojów
Parakar, Armenia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 1
Multifunctional property for sale, on Admiral Isakov avenue, Tairov community, Armavir marz.…
$245,332
Zostaw prośbę
Rezydencja 5 pokojów w Erywań, Armenia
Rezydencja 5 pokojów
Erywań, Armenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-story private house for sale, city of Yerevan, Erebuni administrative district, Sari tag…
$305,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 5 pokojów w Ayntap, Armenia
Rezydencja 5 pokojów
Ayntap, Armenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 1
Prywatny dom na sprzedaż, Ararat marz, Ayntap village, 4th street, o łącznej powierzchni 800…
$170,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 4 pokoi w Erywań, Armenia
Rezydencja 4 pokoi
Erywań, Armenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
A two-story detached house for sale, in the city of Yerevan, in Nor Nork administrative dist…
$350,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 6 pokojów w Arzakan, Armenia
Rezydencja 6 pokojów
Arzakan, Armenia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 2
A two-story country house for sale - in the village of Arzakan, Kotayk region, on the main s…
$175,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 3 pokoi w Erywań, Armenia
Rezydencja 3 pokoi
Erywań, Armenia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 2
A two-story detached house for sale, city of Yerevan, Arabkir administrative district, Sevka…
$171,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 12 pokojów w Erywań, Armenia
Rezydencja 12 pokojów
Erywań, Armenia
Pokoje 12
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 357 m²
Liczba kondygnacji 3
A three-story detached house for sale, city of Yerevan, Nor-Marash administrative district, …
$460,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 6 pokojów w Erywań, Armenia
Rezydencja 6 pokojów
Erywań, Armenia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Piętro 2/2
$150,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 5 pokojów w Erywań, Armenia
Rezydencja 5 pokojów
Erywań, Armenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 402 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowy dom wolnostojący na sprzedaż, w mieście Erywań, w dystrykcie Artsakh, dystrykci…
$500,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 3 pokoi w Erywań, Armenia
Rezydencja 3 pokoi
Erywań, Armenia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom prywatny na sprzedaż, miasto Erywań, okręg administracyjny Malatia-Sebastia,…
$150,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 5 pokojów w Dzoraghbyur, Armenia
Rezydencja 5 pokojów
Dzoraghbyur, Armenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom wiejski na sprzedaż, Kotayk marz, społeczność Dzoraghbyur, ulica Amaranozai,…
$237,000
Zostaw prośbę
Rezydencja 4 pokoi w Erywań, Armenia
Rezydencja 4 pokoi
Erywań, Armenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom wolnostojący na sprzedaż, miasto Erywań, okręg administracyjny Nor-Nork, okr…
$250,000
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Armenia.

rezydencje

Parametry nieruchomości w Armenia

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się