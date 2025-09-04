Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Herceg Novi
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Herceg Novi, Czarnogóra

nieruchomości komercyjne
31
hotele
16
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 50 m² w Herceg Novi, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż powierzchni handlowej 50 m2 dla kawiarni lub sklepu w okolicy Topla2
$99,339
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 25 m² w Igalo, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 25 m²
Igalo, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Liczba kondygnacji 1
Niemieszkalne pomieszczenia na sprzedaż w Igalo, Herceg Novi. 200 metrów od autostrady i 800…
$79,070
Zostaw prośbę
