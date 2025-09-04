Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w South Eastern Region, Malta

Valletta, Malta
Sypialnie 1
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Duży Palazzo o powierzchni około 300 mkw w dzielnicy Prime w Valletcie To będzie na 5 lub 6 …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Tarxien, Malta
Sypialnie 2
Nieruchomości inwestycyjne
Tarxien, Malta
Sypialnie 2
Historyczny pałac w sercu Hal Tarxien składający się z czterech części lewego skrzydła ogród…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Floriana, Malta
Sypialnie 1
Nieruchomości inwestycyjne
Floriana, Malta
Sypialnie 1
Office building in a prime area in Floriana Price is for the building as is A Extra floor ca…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Piękny Palazzo w doskonałej okolicy w Valletcie. Nieruchomość buduje się na czterech piętrac…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Unikalny boutique Hotel w najlepszej części Valletta obecnej stolicy kultury Europy. Ten jed…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Floriana, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Nieruchomości inwestycyjne
Floriana, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Położony w jednym z najlepszych obszarów Furjana to naprawdę unikalny Palazzo ma mnóstwo pot…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Floriana, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Nieruchomości inwestycyjne
Floriana, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Wielki Palazzo w doskonałej okolicy, składający się z 25 pokoi, idealny do butikowego hotelu…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Nowy na rynku duży Palazzo w doskonałej okolicy w Valletta. Nieruchomość składa się z 15 pok…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Położony na jednej z najbardziej pożądanych ulic w stolicy jest ten nieskonwertowany, Palazz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zejtun, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Nieruchomości inwestycyjne
Zejtun, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Unikalny Palazzino w obszarze UCA w Zejtunie. Z odciskiem 200 m kw i łącznie ok. 400 m kw na…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Senglea, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Nieruchomości inwestycyjne
Senglea, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Odkryj urok tego niezwykłego, trzypiętrowego Palazzino, znajdującego się w jednym z najbardz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Kącik Palazzino w jednym z najlepszych obszarów Valletta. Ponad 600m2 na 3 piętrach, w tym p…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Floriana, Malta
Sypialnie 1
Nieruchomości inwestycyjne
Floriana, Malta
Sypialnie 1
PALAZZO znajduje się w tej prestiżowej miejscowości Floriana, zaledwie rzut kamieniem od sto…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zejtun, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Nieruchomości inwestycyjne
Zejtun, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
W samym sercu malowniczej wioski Zejtun, w XVII wieku w pełni umeblowane, nakładające podwój…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zabbar, Malta
Sypialnie 1
Nieruchomości inwestycyjne
Zabbar, Malta
Sypialnie 1
Historyczny Palazzo w Zabbar z kilkoma pokojami otacza dziedziniec Majestic Tylna część Pala…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Nieprzekształcony 518m2 Palazzo w samym sercu Valletty. Pierwsza lokalizacja. Idealny do Bou…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Położony w jednym z najlepszych obszarów Valletta ten naprawdę unikalny Palazzo ma tony pote…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Nieruchomości inwestycyjne
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Nieprzekształcony Palazzo położony bang w centrum części handlowej centrum Valletta, gdzie u…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Cospicua, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Nieruchomości inwestycyjne
Cospicua, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Nadzwyczajny Palazzo znakomicie przywrócony do najwyższych standardów z dużą rozrywką i prze…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Birgu, Malta
Sypialnie 1
Nieruchomości inwestycyjne
Birgu, Malta
Sypialnie 1
Piękny palazzo w Birgu o różnych autentycznych cechach i różnych możliwościach, aby być prze…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

