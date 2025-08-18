Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Central Region
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Central Region, Malta

nieruchomości komercyjne
169
pomieszczenia biurowe
4
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne w Santa Venera, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Santa Venera, Malta
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
W pełni oddzielony, narożnik Palazzo w obszarze akweduktu St Venera. Znajduje się w UCA (ko…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Balzan, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Balzan, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Rzadka okazja do zdobycia prestious i narzucający PALAZZO, w poszukiwanej i spokojnej części…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Birkirkara, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Birkirkara, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Położony w tej spokojnej okolicy tej wsi znajduje się ten unikalny Palazzo, ekspercko przebu…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Balzan, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Balzan, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży Palazzo, położony w samym sercu tej uroczej wioski Balzan. Nieruchomość składa się z sa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Sliema, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Sliema, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ten wspaniały wiktoriański dwoisty dom jest rzadką ofertą. Z XIX wieku, jest jedną z najstar…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Lija, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Lija, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Wybitny Palazzo w samym sercu Liji, składający się z dużej sali wejściowej prowadzącej na ja…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się