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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Wilno, Litwa

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mieszkania
295
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435 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1/3
Obszar zapobiegawczy Valacama - rano, kiedy budzisz się wraz z ssaniem ptaków i wieczory, ki…
$389,212
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Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/5
Sprzedałem Lead 1 Kastle w Fabijonics! _ _ _ _ _ _ ZASADY: - Wygodne pierwsze piętro; - WC i…
$139,763
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ MODERNUS ONE- HAUTE HOLD W KVARTALE VILNIUM, FABRIKO G. Dla tych, którzy szukają ko…
$457,972
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
PARKYDAM A + KLASY ENERGII I INSTALACJE JAKOŚCI Z WYŁĄCZENIEM OSIĄGNIĘCIA WYŁĄCZONYCH OKREŚL…
$348,551
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/3
INSTALACJA SOLIDÓW Klasa A + + 2 KABLE BYŁY PROJEKT KONSTRUKCJI LOAD - MASTER G. 184 Jakość…
$216,229
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Mieszkanie 5 pokojów w Wilno, Litwa
Mieszkanie 5 pokojów
Wilno, Litwa
Pokoje 5
Powierzchnia 118 m²
Piętro 4/4
Prestine Przestronny apartament 117,91 m2 (3477 Eur / m2) z autonomicznym ogrzewaniem gazowy…
$473,381
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NOWEJ BUDOWY A + PRZEDSTAWIONE GOSPODARKI DOMOWE Z CZĘŚCI APDAILA, WILNIUSZ MIESTE,…
$318,102
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/5
Building 34 m2. 2 CASTALIZOWANY NA MARKUČIVE, PAT VILNELE. Szukasz domu, w którym rytm miast…
$139,063
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Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/5
Wysyłanie miejsca 1 CASTLE ALE W FABIJONICJACH ZASADY: * WHOLE FOR LIVING, TIEK INWESTMENT;…
$128,571
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 9/12
Wysłanie dwóch skrzynek zostało wysłane ze wspólną koordynacją na baltrach. ZASADY: * PULUS…
$114,053
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/3
Dwupiętrowy apartament z prywatnym podwórzem. Komfortowe miejsce w mikrodzielnicy Pašilaičia…
$339,855
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/5
Bardzo dobry układ, schludny, ciepły 3- apartament z piwnicą, Nowy Wilno, Parko str. ZASADY…
$190,711
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 27 m²
Piętro 1/4
LOTY SPRZEDAŻY W NOWYCH MOODS PROJEKTÓW, GŁÓWNE ZASADY: klasa A + energia; O pojemności sko…
$113,593
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWEJ APDAILI W NOWYM, WYŁĄCZONYM PROJEKCIE JAKOŚCI W MORZE! Ale żyj! Odkryj…
$245,656
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ NA RÓŻNE MŁODE, ZMIENIONE, INDYWIDUALNE GOSPODARSTWA DOMOWE W DZIEDZINIE Szukasz d…
$369,818
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Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 9/9
OPEN DOMESTIC DAY, podczas którego można odwiedzić mieszkanie, zobaczyć go, ocenić go i omów…
$123,974
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 2
NOWY KOLOKOWANY DOM! Na sprzedaż nowoczesna klasa A + + w cichej okolicy Bajoras. INFORMACJ…
$319,618
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 5/9
W godzinach z automobilem sprzedaży i gorączkowym BALKON ...................................…
$317,691
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 34 m²
Piętro 3/4
PROJEKT REZYDENCJI LOMA został wysłany do kompletnego - WILNIUSKA GŁOWA! Życie w samym centr…
$255,782
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż jest przytulny i dobrze wyposażony przestronny dwupokojowy apartament z balkonem…
$213,995
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NOWEJ BUDOWY A + PRZEDSTAWIONE GOSPODARKI DOMOWE Z CZĘŚCI APDAILA, WILNIUSZ MIESTE,…
$309,824
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4/4
2 pokoje apartament na sprzeda ¿w Skirmums, Karavių g. Zapraszam do kontaktu w dogodnym czas…
$159,429
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/9
SPRZEDAŻ NOWYCH I MODELARNYCH SUREMONOWANYCH, NIEZALEŻNYCH DAR, BUDYNKÓW NA DRUGICH OKOLICZN…
$149,801
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Mieszkanie 4 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 146 m²
Piętro 9/9
Wyłączenie typu penthouse zostało zawarte z 77 KV. - ekskluzywny apartament w Žvėrynas - 146…
$744,718
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysłany space i Normal 125 Knowledge. Szukasz domu, w którym spokój natury i komfort miasta…
$553,130
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny, nowy dom jednoosobowy w Vaidotai, Wilno! Stylowy i funkcjonalny 4-pokojowy dom …
$310,858
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ ZASTALANA W GOSPODARCE DOMOWEJ Z AUDYBLĄ I PIERWSZYM NIEWYKONALNYM Miastem. SZCZEGÓ…
$149,433
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowo wybudowana wioska A 108 m2 podwójny dom jest sprzedawany w zamku z dala od głównych uli…
$237,657
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/4
SPRZEDAŻ JACK I ŚWIATŁA W PROJEKCIE "WINA" W CILAITUS Zapraszamy Jesteś w dniu otwartym 202…
$287,872
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowy rynek! W żywej premii na drodze wysłano pojedynczy architekurę. Pierwszy użytkownik już…
$214,471
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Parametry nieruchomości w Wilno, Litwa

z garażem
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