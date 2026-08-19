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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Wiłkomierz, Litwa

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18 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Wiłkomierz, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wiłkomierz, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 3/3
Przytulny apartament w odnowionym domu z indywidualne ogrzewanie gazowe w Ukmergė! Jak t…
$67,240
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Mieszkanie 3 pokoi w Varine, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Varine, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3/3
Trzy kable zostały przekazane g. Więc... - funkcjonalny układ apartamentu: korytarz + kuchni…
$38,257
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 1
Vyšnių g. Ukmergė m. dom z budynkiem gospodarstwa jest sprzedawany w 152,54 kw. b. OPIS GOS…
$99,675
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Mieszkanie 1 pokój w Wiłkomierz, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wiłkomierz, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 5/5
W strategicznie dogodnym miejscu w mieście Ukmergė, w ulicy Anykščiai, jednopokojowy apartam…
$40,468
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Dom w Tvarkai, Litwa
Dom
Tvarkai, Litwa
Powierzchnia 216 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ PRZESTRZENI DOMOWEJ W DRODZE NATURA - OBSZAR UKGERIA • Adres: Vytauto g., Dukstyna…
$346,103
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Mieszkanie 2 pokoi w Varine, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Varine, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2/5
SZWAJCARIA Z 2 KABLES g., UKMERGU Więc... - Wygodny układ apartamentu: korytarz + kuchnia z …
$34,779
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TekceTekce
Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 1
11,5 a SODO dzia? ka z domem i sauną w UKMERGΆgarden community "UNILITY". Więc... ZASADY OGÓ…
$27,740
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiłkomierz, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wiłkomierz, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/5
2 CABLES, 37,75 m2, zostały sprzedane w UKMERV. Darius i Girėno Street, strategicznie położo…
$65,826
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Dom w Varine, Litwa
Dom
Varine, Litwa
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 1
W pełni umeblowane wnętrza skandynawskie 3-pokojowe domy w Alionių kalba, Ukmergė dzielnicy!…
$144,797
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Mieszkanie 3 pokoi w Wiłkomierz, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wiłkomierz, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/3
3 pokoje apartament z garażem na sprzedaż - Vytautas g. 65A, Ukmerge Proponowane 59,51 m ² m…
$87,738
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Dom w Varine, Litwa
Dom
Varine, Litwa
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 1
W pełni umeblowane wnętrza skandynawskie 3-pokojowe domy w Alionių kalba, Ukmergė dzielnicy!…
$194,321
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 1
A + + CLASS NAM PROJEKT NOVA NAMAI UKERGIA - NOWA G. Nowoczesny, wysokiej jakości budynek j…
$295,177
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
2 piętra 105,18 m2 dom na sprzedaż Sewage Street, Ukmerge. OGÓLNE: - Adres: Sekosių g., Ukme…
$95,820
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Mieszkanie 1 pokój w Wiłkomierz, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wiłkomierz, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 15 m²
Piętro 4/4
W strategicznie dogodnym miejscu w mieście Ukmergė, w ulicy Anykščiai, jednopokojowe mieszka…
$17,317
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
W Ukmergė, w Taikos ulicy, ceglany dom mieszkalny z dzia? ka 7.29 wieku gospodarstwa. Jest t…
$82,411
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiłkomierz, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wiłkomierz, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/7
Wszystkie drogi prowadzą do Ukmergė - rozpoczynamy wstępne rezerwacje w projekcie BLUM HOME.…
$136,302
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 2
NOWY BUDYNK DOMOWY W CENTRUM UKMERGAS. Jest to doskonała okazja, aby kupić i zorganizować …
$222,025
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Dom w Wiłkomierz, Litwa
Dom
Wiłkomierz, Litwa
Powierzchnia 322 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaż odbywa się w ERDVUS NAM z 15-bar działki w UKMRV. Więc... ZASADY OGÓLNE: • Doskonał…
$239,335
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