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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Okręg poniewieski, Litwa

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Poniewież
21
Poswol
3
Birże
5
Rakiszki
3
53 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 4/5
W centralnej części Miestów, RAMBYNO G. PRZEKAZANE DO PRZEKAZYWANIA W PODSTAWIE 2 NAZWA KABL…
$96,532
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 2
79 m2 część domu w Venslaviškio g. Panevėžys. Ziemia należąca do części domu - 3.63 wieku K…
$73,036
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Dom w Rakiszki, Litwa
Dom
Rakiszki, Litwa
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ 4 CAMERA NAMAS G. ROLLING! 1967, budowa, ciche środowisko i doskonała infrastruktu…
$52,670
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TekceTekce
Dom w Daukniskiai, Litwa
Dom
Daukniskiai, Litwa
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 2
SODO NAM DO POŁUDNIOWEJ SZWAJCARII Z SKY 12.2 A - LOKAL TWOJEJ PULSJI! Nie podejmuj decyzji …
$41,437
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Mieszkanie 3 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 3/3
W DRUGIE GŁÓWNIE OKOLICZNYCH OKOLICZNOŚCI - WYŁĄCZENIE SPRZEDAŻY WOLNOŚCI W STRUKTURZE AKWAC…
$241,930
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Mieszkanie 1 pokój w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Poniewież, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2/9
Nowo wyremontowany 1 pokojowy apartament w Nemuno str., Panevėžys. Apartament znajduje się n…
$69,585
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom ogrodowy w pobliżu rzeki Levens jest sprzedawany w Sodų g., Gassonsk., Panevėžys dzielni…
$34,123
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Dom w Birże, Litwa
Dom
Birże, Litwa
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany z działki w Biržai, Pasvalio g. Powierzchnia domu - 66,03 m2 Slug area …
$52,169
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Mieszkanie 3 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/1
SPRZEDAŻ BYŁO ALE W ROKU WZROSTU Z LOW 1.13 RAM, I W KONTEKŚCIE MINISTERÓW, STANDARDY G.! K…
$75,355
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Mieszkanie 3 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ ŚWIATŁA I FUNKCJONALNEGO POPRAWY 3 KAPBAZY ALE W PROJEKCIE G.! Szukasz mieszkania, …
$111,454
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Mieszkanie 2 pokoi w Birże, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Birże, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 5/5
2 pokoje apartament na sprzedaż w Biržai. Przestronny apartament dwupokojowy na sprzedaż, 5 …
$54,527
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Dom w Vainoriai, Litwa
Dom
Vainoriai, Litwa
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SOFTEWARE IN FEED RAJ., HOWEVER K. NAM ZBUDOWANY Z FERTYLIZÓW, KOLUMNY EKSPLORACYJN…
$29,367
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Dom w Butkiskiai, Litwa
Dom
Butkiskiai, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom, w którym zaczyna się twoja nowa historia! Cichy róg w dzielnicy Panevėžys - 84 m kw. Do…
$102,070
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Dom w Kupiszki, Litwa
Dom
Kupiszki, Litwa
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany z 4 arami działki Ugniagesi Street, Kupiškis. Jest sauna, garaż i budy…
$66,961
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Dom w Kupiszki, Litwa
Dom
Kupiszki, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedane cztery Cables 'Household! W 1974 roku budownictwo, ciche środowisko i doskonała i…
$81,276
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Dom w Tervydziai, Litwa
Dom
Tervydziai, Litwa
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SODU Z WODĄ TELLIKAN I 5 HA LOW TERM RURAL! _ _ _ _ _ _ _ Duże, schludne, przestron…
$60,697
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Dom w Vizgiunai, Litwa
Dom
Vizgiunai, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysłany autmentation z maximum logbook w obszarze jazdy, Vizgior cena, w drodze Azylu natura…
$46,372
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Dom w Staniunai, Litwa
Dom
Staniunai, Litwa
Powierzchnia 397 m²
Liczba kondygnacji 2
BUDYNKI PRZEDSTAWIONE Z PRYWATNYM LOKACJĄ LAND 16.95 A, SIEDZENIE RAJ. - DARMOWE ROZRÓWNOWAŻ…
$230,322
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Dom w Kaubariskis, Litwa
Dom
Kaubariskis, Litwa
Powierzchnia 29 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SODO NAM SB "ROAD", AGUONS AL, KM KM HAUBARIŠKAS, INDEX RAJ. 6,11 LATA (WYKONANIE P…
$17,915
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
CZĘŚĆ DOMU W SŁOWIE GATVER, CENTRELISH CITY OF PANCHAS. DOM W JEDNEJ WYSOKIEJ, UDOSTĘPNIJ CZ…
$77,094
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Mieszkanie 2 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3/3
2 pokoje apartament o powierzchni 7 m2 na sprzedaż w jednym z najbardziej atrakcyjnych miejs…
$148,614
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Dom w Nowe Miasto, Litwa
Dom
Nowe Miasto, Litwa
Powierzchnia 272 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie LIVE HAZARD V. KUDIKOS IN GATV, NEW, LAST RAJ. Namas two feedingstuffs, Wholesale …
$171,998
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Mieszkanie 1 pokój w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Poniewież, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 7/9
SPRZEDAŻ 1 KOLUMNY ALE Z BACKGRUNDEM G., 67, SZEPTINTAME HOWEVER, INDEX MIESTE. To była proc…
$35,146
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Dom w Butkiskiai, Litwa
Dom
Butkiskiai, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom, w którym zaczyna się twoja nowa historia! Cichy róg w dzielnicy Panevėžys - 84 m kw. Do…
$103,178
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Dom w Rakiszki, Litwa
Dom
Rakiszki, Litwa
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie UNIQUE NAMAS 5 CAUSES J. BASANAVIUS G. 15, ROXIC! W 1982 roku budownictwo, ciche …
$101,828
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Mieszkanie 2 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/5
2 Cables powinny wstrząsnąć G. Regulacje, ciepło i światło. Signifant NETWORKS - WOLNOŚĆ PRI…
$87,372
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Dom w Birże, Litwa
Dom
Birże, Litwa
Powierzchnia 227 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysłanie nowego Namas Agaro G., Buildings. Dom znajduje się w residence rezydencji gospodars…
$64,651
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Mieszkanie 3 pokoi w Poswol, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Poswol, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/2
SPRZEDAŻ SPREADS I MŁODE 3 KASTLE Ale, BEGINES G. 107, OCHRONY! Szukasz komfortowej, ekonomi…
$60,261
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Dom w Debikonys, Litwa
Dom
Debikonys, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SOFTWARE DO DEBINARU K W głównej dzielnicy. Debickonys - mała wioska w pobliżu Ram…
$44,415
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Dom w Pamarliskiai, Litwa
Dom
Pamarliskiai, Litwa
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ ŻYWNOŚCI Z ZAREJESTROWANYMI PAMATAMI, PROJEKTEM NAMO, ZEZWOLENIEM BUDOWY! W przytul…
$76,805
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Typy nieruchomości w Okręg poniewieski.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Okręg poniewieski, Litwa

z garażem
z Basen
Tanie
Luksusowe
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