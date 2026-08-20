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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kedainiu miesto seniunija, Litwa

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Klejdany
18
24 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ ALE, RAYS G.14, POINTS. Adres - Rasa g. 14- 45, Kėdainiai; Powierzchnia całkowita …
$59,035
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany w szczególnie cichej lokalizacji miasta Kėdainiai, Babėnai, działki z d…
$73,636
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Mieszkanie 3 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/2
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w miejscowości Pažieislis, Kėdainiai Trzypoko…
$31,380
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ YAUKUS, SODO HOUSEHOLD IN ROAD, WESTERN ACLIGATE. Przystąpienie do własnych narzędz…
$29,562
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ PARTÓW GOSPODARCZYCH Z BUDYNKAMI ROLNYMI W PUNKTACH, WYSPY G. Części domu na sprzed…
$47,333
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 1
28-armowa rzeź z krzykiem w domu! Nieruchomość jest sprzedawana tym, którzy szukają miejsca …
$44,761
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany w Kėdainiai, w cichej i uporządkowanej części dzielnicy mieszkalnej. Je…
$115,214
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 294 m²
Liczba kondygnacji 2
Pieczęć, kołysanie i grading G. 11A PARJIJDAM Nam. Na twoich oczach dom, który jest w pełni…
$277,068
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Dom w Daumantai, Litwa
Dom
Daumantai, Litwa
Powierzchnia 20 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SODO NAM Z 12,76 ares fabuła, DOUMANT K., BODAVIAR --------------------------------…
$13,906
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Dom w Daumantai, Litwa
Dom
Daumantai, Litwa
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
S17 Dom marzeń jest tym, o czym marzymy najczęściej. Bo tu budujemy najpiękniejsze wspomnien…
$186,632
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Mieszkanie 2 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 36 m²
Piętro 4/5
Szukasz porządnego i przytulnego mieszkania? Ten wniosek! 2 pokoje apartament do wynajęcia …
$43,017
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaj swój dom. OGÓLNE: • Strazdelio g. 27, Kėdainiai; • dostęp asfaltowy; • Dzia? ka - 1…
$109,315
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Dom w Daumantai, Litwa
Dom
Daumantai, Litwa
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
S16 Dom marzeń jest tym, o czym marzymy najczęściej. Bo tu budujemy najpiękniejsze wspomnien…
$186,632
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysłany do domu z budynkami rolnymi na podstawie tablicy kluczy, INFORMACJE: Powierzchnia…
$52,300
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Mieszkanie 2 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/5
Kto gra w butter, wzrost G.24, punkty. ! DOMINIA WYMIANA DO 1 LUB 1,5 KABB. Zainstaluj BUTTE…
$55,955
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 6 m²
Liczba kondygnacji 1
Domek na sprzedaż w miejscowości Pasieslio, Alyvų g. Drewniany dom jest sprzedawany 72 m2 w…
$30,930
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedał nasz NAM z 20- ARM FLAT! W miejscowości Lčiūnava, dzielnicy Kėdainiai, w 207.95 m2…
$34,405
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Mieszkanie 1 pokój w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Klejdany, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ ALE, DOBRY G. 17, PUNKTY. Adres - Gegučių g. 17- 68, Kėdainiai; Powierzchnia całko…
$40,576
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Mieszkanie 4 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 80 m²
Piętro 5/5
Sprzedawane w przestrzeni 4 Kastle, ale w odnowionej nazwie - A. KANAPINSKAS GATV! Szukasz d…
$90,511
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Dom w Daumantai, Litwa
Dom
Daumantai, Litwa
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
S18 Dom marzeń jest tym, o czym marzymy najczęściej. Bo tu budujemy najpiękniejsze wspomnien…
$186,632
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Dom w Daumantai, Litwa
Dom
Daumantai, Litwa
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 1
PRAWDOPODOBNE CENY NISKIE BUDYNKI BUTTER S13 Dom marzeń jest tym, o czym marzymy najczęściej…
$136,545
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Dom w Klejdany, Litwa
Dom
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 1 455 m²
Liczba kondygnacji 5
INWESTYCJA PUTIN!!!WSKAZANE NIE NALEŻY PRZEDSIĘBIORSTWA 5 WYSOKOŚĆ PRODUKCJI PROJEKTEM BARDZ…
$57,001
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Mieszkanie 2 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 33 m²
Piętro 4/5
Przytulny apartament na sprzeda ¿w Kėdainiai, Šių g. 116 Szukasz kompaktowej obudowy w wygo…
$25,073
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Dom w Daumantai, Litwa
Dom
Daumantai, Litwa
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 1
S15 Dom marzeń jest tym, o czym marzymy najczęściej. Bo tu budujemy najpiękniejsze wspomnien…
$161,508
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Typy nieruchomości w Kedainiu miesto seniunija.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Kedainiu miesto seniunija, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
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