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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Elektreny, Litwa

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10 obiektów total found
Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawane Sodo Household w dobrych wieściach na świecie Wspólnoty "Versage"! KRAJ MORSKICH…
$47,095
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Mieszkanie 3 pokoi w Elektreny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Elektreny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 4/4
BUDYNK NA PRZEWOŹNIKU GÓRY ELEKTRYCZNEJ - ŻYCIE NOWYCH ŻYWNOŚCI! KOLUMNY, STRATEGICZNY OLEP …
$104,617
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Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 2
PARKYDAM 2. REZYDENCJA ŻYWNOŚCI W ELEKTRYCZNOŚCI Z ZAGROŻENIEM 19 A ZASADY: Sprzedawane z m…
$253,686
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TekceTekce
Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ YELLOW I ŚWIATŁA DWA ZŁOTA GOSPODARKA DOMOWA Z LIQUID 1.6 A, I tam do własnej nogi!…
$146,884
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Mieszkanie 2 pokoi w Elektreny, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Elektreny, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/4
www.sarkiniai en SPRZEDAŻ NOWYCH BUDYNKÓW W ELEKTRYCZNOŚCI Nowe apartamenty na sprzedaż w p…
$115,351
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Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom na sprzeda ¿w Naujasis Kietaviškės wsi, Elektrėnų sav. Jest to świetny wybór…
$185,592
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Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ YELLOW I ŚWIATŁA DWA ZŁOTA GOSPODARKA DOMOWA Z LIQUID 1.6 A, I tam do własnej nogi!…
$151,048
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Mieszkanie 3 pokoi w Elektreny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Elektreny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 3/9
W cichym i pięknym miejscu w Elektrėnai, Friendship Street 11, nowo umeblowane trzypokojowe …
$163,730
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Dom w Elektreny, Litwa
Dom
Elektreny, Litwa
Powierzchnia 339 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SPRZEDAŻY FUNKCJONALNIE ZAGROŻONEJ ELEKTRYCZNOŚCI! = = = = = = = = = = = = = = = = …
$280,664
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Mieszkanie 2 pokoi w Elektreny, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Elektreny, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2/2
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Apartament ma 61.90 m kw / m TeRASA na dachu, tego…
$217,254
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