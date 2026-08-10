Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Volterra
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Volterra, Włochy

;
2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 900 m² w Volterra, Włochy
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Volterra, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 900 m²
KK-1722. ЗАГОДНАЯ ВИЛЛА С ВИНОГРАДНИКОМ И ОЛИВКОВЙ РОЩЕЙ – ВОЛТЕРА, ТОСКАНАНа холмах тосканс…
$2,75M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne 790 m² w Volterra, Włochy
Nieruchomości komercyjne 790 m²
Volterra, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 790 m²
KK- 1182. Winery z agroturystyką i restauracją w Toskanii. volterraTa nieruchomość znajduje …
$1,31M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się