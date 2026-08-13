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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vittorio Veneto, Włochy

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Vittorio Veneto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Vittorio Veneto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 3
Italy is inexpensive! 4-square. off Venice (Vittorio Veneto) - 86,000 euros.Investment + res…
$100,201
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