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Wille na sprzedaż w Verbano Cusio Ossola, Włochy

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Verbania
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97 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Stresa, Włochy
Willa 4 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 193 m²
PL-PR-C04. Каменный загородный дом с видом на озеро Всего в нескольких минутах от знаменито…
$490 773
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Willa 6 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 6 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 855 m²
FP- 1547. Prestiżowa willa w StresiePrestiżowa willa znajduje się w wyjątkowej lokalizacji z…
$9,35M
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Willa 4 pokoi w Stresa, Włochy
Willa 4 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 174 m²
FP- RIF0075. Piękna willa nad jeziorem MaggioreOrientacja: PołudnieWidok: Widoczny dziedzini…
$525 829
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 6 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 6 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
MD- 280817. Willa 270 m2, z ogrodem 1500 m2, na pierwszej liniiWilla 270 mkw, z ogrodem 1500…
$1,05M
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Willa 4 pokoi w Baveno, Włochy
Willa 4 pokoi
Baveno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
PL- PR _ C00. Jezioro Maggiore. Dom z widokiem na jezioroBaveno. Willa na sprzedaż z unikaln…
$724 475
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Willa w Stresa, Włochy
Willa
Stresa, Włochy
Powierzchnia 310 m²
PL- PR _ C03. Oddzielony dom na sprzedaż w StresaStresa, dom jednoosobowy z zależnością i dz…
$993 232
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Stresa, Włochy
Willa 4 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 214 m²
FP- T641. Willa w Brisino, Stresa, WłochyBrisino, prywatny dom z ogrodem o 798 m kw. z piękn…
$467 403
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Willa w Cavandone, Włochy
Willa
Cavandone, Włochy
Powierzchnia 540 m²
PL-171019-1. Прекрасная классическая вилла в Вербании в элитной зонеПрекрасная классическая …
$1,52M
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Willa 6 pokojów w Belgirate, Włochy
Willa 6 pokojów
Belgirate, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
FP- T704. Prywatny dom z pięknym widokiem na jezioroNa wzgórzu Beljirat w okolicy Karceni, p…
$578 412
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Willa 5 pokojów w Cavandone, Włochy
Willa 5 pokojów
Cavandone, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 402 m²
FP-T613. Вербании, вилла новой постройкиАрхитектуральная структура виллы составлятся из двух…
$1,74M
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Willa 6 pokojów w Baveno, Włochy
Willa 6 pokojów
Baveno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 395 m²
FP-T706. Старинная вилла, построенная в конце XIX векаСтаринная вилла, построенная в конце X…
$1,93M
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Willa 4 pokoi w Cavandone, Włochy
Willa 4 pokoi
Cavandone, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 216 m²
FP-T380. Вилла в центре ПалланцаВилла построенная вонце 50 годов в центре Палланца, Вербания…
$683 577
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Willa w Cavandone, Włochy
Willa
Cavandone, Włochy
Powierzchnia 300 m²
FP- 0116. Otoczony uroczą willą ogrodowąW Verbania Pallanza, kilka kroków od centrum i nabrz…
$3,39M
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Willa 5 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 5 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 351 m²
FP- 2765. Wspaniała willa z widokiem na jezioro MaggioreW Stresie Magoggnino, wspaniałej trz…
$1,99M
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Willa 4 pokoi w Baveno, Włochy
Willa 4 pokoi
Baveno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
FP-Т507. Недавно отреставрированная вилла в БавеноНедавно отреставрированная вилла в Бавено.…
$1,17M
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Willa 6 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 6 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 513 m²
FP- 0113. Luksusowa willa w StresieLuksusowa willa na sprzedaż w odległości krótkiego spacer…
$1,75M
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Willa 4 pokoi w Gignese, Włochy
Willa 4 pokoi
Gignese, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
FP-T452. Вилла 80 годов с прекрасным видом на озеро МаджореВ Джиньезе, с покойным и прдиваты…
$630 994
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Willa 5 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 5 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
FP- 08102015. Wspaniała nowoczesna willa nad jeziorem MaggioreW Stresie, wspaniałej nowoczes…
$14,02M
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Willa 6 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 6 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 530 m²
FP- T973. Willa (sprzedaż) "Włochy" Jezioro Maggiore "StresaW miejscowości Brisino, w cichej…
$455 718
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Willa 6 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 6 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
FP- 031216. Villa (sprzedaż) "Włochy" Jezioro Maggiore "StresaNa wzgórzu nad Stresą, nad jez…
$2,45M
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Willa 3 pokoi w Stresa, Włochy
Willa 3 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
PL- PR- C02. Kamienny dom z widokiem na jezioroW jednym z najpiękniejszych i malowniczych mi…
$525 829
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Willa 6 pokojów w Cavandone, Włochy
Willa 6 pokojów
Cavandone, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
ISM-060417-16. Отдельно стоящая вилла расположенная на берегу озера Маджоре Отдельно стоящая…
$9,00M
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Willa 6 pokojów w Cannobio, Włochy
Willa 6 pokojów
Cannobio, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
IT- 300418-3. Willa nad jeziorem Maggiore, w CannobioWilla na sprzedaż nad jeziorem Maggiore…
$3,15M
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Willa 3 pokoi w Stresa, Włochy
Willa 3 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 194 m²
FP- T636. Na wzgórzu w Stresie w miejscowości Somearo ładny dom z ogrodemNa wzgórzu w Stresi…
$338 867
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Willa 6 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 6 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 800 m²
FP-T802. Старинная вилла в стиле Либерти в СтрезеСтаринная вилла в стиле Либерти, построенна…
$6,43M
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Willa 6 pokojów w Belgirate, Włochy
Willa 6 pokojów
Belgirate, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
FP-T704. На холме Бельджирате в зоне Карчёни, частный дом с прекрасным видом на озероНа холм…
$467 403
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Willa 6 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 6 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
FP- T816. Willa z basenem na pierwszym wzgórzu StresaWilla z basenem na pierwszym wzgórzu St…
$759 530
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Willa 5 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 5 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
FP- T447. Dom znajduje się w centrum miasta LevoW Levo, na wzgórzu Stresa, w stylu rustyki n…
$455 718
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Willa 6 pokojów w Cavandone, Włochy
Willa 6 pokojów
Cavandone, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 670 m²
Sir-250515 . Историческая вилла на берегу Озера МаджореОписание: Историческая вилла, построе…
$7,60M
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Willa 6 pokojów w Verbania, Włochy
Willa 6 pokojów
Verbania, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 560 m²
IT- 300418- 4. Willa nad jeziorem Maggiore. Verbania. sunaWilla na sprzedaż nad jeziorem Mag…
$8,18M
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Parametry nieruchomości w Verbano Cusio Ossola, Włochy

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