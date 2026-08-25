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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Verbano Cusio Ossola, Włochy

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 1 800 m² w Cavandone, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 800 m²
Cavandone, Włochy
Powierzchnia 1 800 m²
FP-T936. Продано! Здание в Палланце, Озеро МаджореПродано! Вентре Палланца недвижимость на …
$1,17M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel 641 m² w Cannero Riviera, Włochy
Hotel 641 m²
Cannero Riviera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 641 m²
FP- T319. Hotel w zabytkowym centrum Riwiery CanneroCharakterystyczny hotel w zabytkowym cen…
$3,13M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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