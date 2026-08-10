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Wille na sprzedaż w Varese, Włochy

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Comunita Montana Valli del Verbano
5
Unione dei comuni del Medio Verbano
3
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15 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Monvalle, Włochy
Willa 3 pokoi
Monvalle, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 450 m²
LD-1909. Продано! Вилла класса люкс в окрестностях озера МаджореРоскошная вилла, окруженная …
$6,45M
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Willa 6 pokojów w Ranco, Włochy
Willa 6 pokojów
Ranco, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 950 m²
FP- T917. Epochal willa z początku XIX wieku z molo i skrzydłoW Ranko bezpośrednio na brzegu…
$3,28M
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Willa 5 pokojów w Sangiano, Włochy
Willa 5 pokojów
Sangiano, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 702 m²
FP- T998. Własność na pierwszej linii jeziora w LejunoNieruchomość na pierwszej linii jezior…
$2,93M
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Ponte, Włochy
Willa 4 pokoi
Ponte, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 359 m²
FP- T731. Willa na wzgórzu Laveno MombelloNa pierwszym wzgórzu Laveno Mombello, kilka minut …
$1,15M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Ispra, Włochy
Willa 6 pokojów
Ispra, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
FP- T730. Nowoczesna willa z unikalnym widokiem na jezioro MaggioreNowoczesna willa z unikal…
$1,35M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Golasecca, Włochy
Willa 6 pokojów
Golasecca, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 550 m²
FP-T974. Историческая вилла 1890 года постройкиНа берегах реки Тичино, в Голасекка, историче…
$1,11M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Germignaga, Włochy
Willa 4 pokoi
Germignaga, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 246 m²
MV- 1609- 4. Przytulny dom jest niedaleko jeziora Como.Oddzielone domy w Appiano GentileW Ap…
$644,710
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Red Feniks Montenegro
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Willa 8 pokojów w Varese, Włochy
Willa 8 pokojów
Varese, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 530 m²
Liczba kondygnacji 1
Elegancka willa w zielonym sercu La Pinetina w pobliżu Golf Club i Inter Training CenterAppi…
Cena na zgłoszenie
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Hotel Invest
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Willa 5 pokojów w Leggiuno, Włochy
Willa 5 pokojów
Leggiuno, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 487 m²
FP- T634. Duża własność w mieście Lejuno. Jezioro MaggioreDuża nieruchomość, składająca się …
$1,88M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Ranco, Włochy
Willa 6 pokojów
Ranco, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
PL- 171019- 4. Epochal willa z początku XIX wieku z molo i skrzydłoW Ranko bezpośrednio na b…
$3,28M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Biumo Superiore, Włochy
Willa 6 pokojów
Biumo Superiore, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
PO- 110317. Villa (sprzedaż) "Włochy" Lombardia "VareseDom jest 3-piętrowy + 1 parter (wewnę…
$1,99M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Laveno, Włochy
Willa 6 pokojów
Laveno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
FP-T975. Изысканная историческая вилла с плавучим докомВ нескольких шагах от набережной Лаве…
$2,93M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Porto Valtravaglia, Włochy
Willa 3 pokoi
Porto Valtravaglia, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 205 m²
FP- T458. Prywatny dom w Porto Valtravalla, jezioro MaggiorePo stronie Lombardy nad jeziorem…
$386,826
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Motte, Włochy
Willa 6 pokojów
Motte, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 950 m²
AS-VF-26. Вилла на озере Маджоре Озеро Маджоре – городок Луино. Вилла “ Бароци ” в неокласси…
$9,38M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Ranco, Włochy
Willa 6 pokojów
Ranco, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
FP- T912. Historyczna willa na brzegu jeziora MaggioreZamek w Stresie, o powierzchni 12 000 …
$2,58M
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Parametry nieruchomości w Varese, Włochy

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