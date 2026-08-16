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Wille na sprzedaż w Unione dei comuni del Medio Verbano, Włochy

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3 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Sangiano, Włochy
Willa 5 pokojów
Sangiano, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 702 m²
FP- T998. Własność na pierwszej linii jeziora w LejunoNieruchomość na pierwszej linii jezior…
$2,93M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Monvalle, Włochy
Willa 3 pokoi
Monvalle, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 450 m²
LD-1909. Продано! Вилла класса люкс в окрестностях озера МаджореРоскошная вилла, окруженная …
$6,45M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 5 pokojów w Leggiuno, Włochy
Willa 5 pokojów
Leggiuno, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 487 m²
FP- T634. Duża własność w mieście Lejuno. Jezioro MaggioreDuża nieruchomość, składająca się …
$1,88M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Parametry nieruchomości w Unione dei comuni del Medio Verbano, Włochy

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