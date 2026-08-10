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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Valsolda, Włochy

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2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Valsolda, Włochy
Willa 5 pokojów
Valsolda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 253 m²
A few minutes from the city of Lugano and the center of Porlezza and Menaggio, we find this …
$3,50M
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Willa 7 pokojów w Valsolda, Włochy
Willa 7 pokojów
Valsolda, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Situated near the border of Switzerland on Lake Lugano, at just a few minutes from the cente…
$1,86M
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Parametry nieruchomości w Valsolda, Włochy

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