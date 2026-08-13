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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Unione di Comuni Montani Colline del Fiora, Włochy

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Manciano, Włochy
Willa 4 pokoi
Manciano, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
TO-. Продается дом -башня пощадью 270 кв.мВ красивой   деревушке,   в самом сердце тосканско…
$1,13M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Parametry nieruchomości w Unione di Comuni Montani Colline del Fiora, Włochy

Tanie
Luksusowe
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