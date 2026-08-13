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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Uberetsch Unterland Oltradige Bassa Atesina, Włochy

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Kaltern an der Weinstrasse Caldaro sulla Strada del Vino, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Kaltern an der Weinstrasse Caldaro sulla Strada del Vino, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Romantic apartment with garden and open view on Mendola for sale in Caldaro on the wine road…
$552,905
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Parametry nieruchomości w Uberetsch Unterland Oltradige Bassa Atesina, Włochy

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