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Domy na sprzedaż w Teramo, Włochy

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Unione dei Comuni della Val Vibrata
14
Giulianova
8
Tortoreto
6
Martinsicuro
3
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27 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Tortoreto, Włochy
Willa 6 pokojów
Tortoreto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 320 m²
Dom jest nowo wybudowany w Tortoreto.Willa składa się z trzech poziomów o łącznej powierzchn…
$363,382
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Willa 5 pokojów w Giulianova, Włochy
Willa 5 pokojów
Giulianova, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 520 m²
ARH- 180220-1. Palazzo w zabytkowym centrum miasta z pięknym widokiem na morzePalazzo w zaby…
$820,540
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Willa 4 pokoi w Giulianova, Włochy
Willa 4 pokoi
Giulianova, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
EC- 181219-2. Dworzec miejski w miejscowości JulianovaW najbardziej prestiżowej dzielnicy mi…
$644,710
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec 11 pokojów w Giulianova, Włochy
Szeregowiec 11 pokojów
Giulianova, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 350 m²
Kompleks składa się z kilku budynków, niektóre w pełni odrestaurowane, inne są restrukturyzo…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Giulianova, Włochy
Willa 4 pokoi
Giulianova, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
IT- Na sprzedaż dwupiętrowy dom o powierzchni 230 metrów kwadratowychNa sprzeda? dwukondygna…
$257,884
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Willa w Giulianova, Włochy
Willa
Giulianova, Włochy
Powierzchnia 500 m²
BG- AH09U Klasyczna willa w GiulianovaElegancka willa w stylu klasycznym, znajduje się w Jul…
$3,52M
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Willa 6 pokojów w Giulianova, Włochy
Willa 6 pokojów
Giulianova, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
IT- 200618. Willa w historycznym centrum miasta, z pięknym widokiem na morzeNa sprzedaż cały…
$843,984
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Tortoreto, Włochy
Willa 6 pokojów
Tortoreto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 320 m²
EC- 181219-1. Nowo wybudowany dom w TortoretoWilla składa się z trzech poziomów o łącznej po…
$363,382
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Willa 4 pokoi w Pineto, Włochy
Willa 4 pokoi
Pineto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
EC- 181219- 7. Willa z pięknym widokiem na morzeWilla znajduje się w miejscowości Pineto oko…
$386,826
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Dom w Tortoreto, Włochy
Dom
Tortoreto, Włochy
Powierzchnia 1 500 m²
Budynek o powierzchni 1500 metrów kwadratowych w kierunku drogi i około 1 km od Adriatyku State Road
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w Tortoreto, Włochy
Willa 5 pokojów
Tortoreto, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
EC- Oferujemy na sprzedaż elegancką willę z widokiem na morzeW pięknym mieście Tortoreto, w …
$1,29M
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Dom w Colonnella, Włochy
Dom
Colonnella, Włochy
Powierzchnia 200 000 m²
Apartament w zabytkowym centrum na drugim piętrze bez windy w budynku składającym się tylko …
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Martinsicuro, Włochy
Willa 4 pokoi
Martinsicuro, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
EC- 181219. Willa z pięknym widokiem na morze na sprzedaż w MartinsicuroWilla z pięknym wido…
$386,826
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Willa 3 pokoi w Colonnella, Włochy
Willa 3 pokoi
Colonnella, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
EC- 181219- 5. Willa w ColonnellaWilla w miejscowości Colonnella zaledwie pięć minut od plaż…
$322,355
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Willa 6 pokojów w Atri, Włochy
Willa 6 pokojów
Atri, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 280 m²
IT- 060718. Wyjątkowa willa z widokiem na morze. Niedaleko AtriWyjątkowa willa z widokiem na…
$350,488
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Willa 4 pokoi w Mosciano SantAngelo, Włochy
Willa 4 pokoi
Mosciano SantAngelo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
EC- Oferujemy na sprzedaż część willi (kamienica duplex)W najbardziej prestiżowej dzielnicy …
$644,710
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Willa 4 pokoi w Pineto, Włochy
Willa 4 pokoi
Pineto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
EC- Villa w PinetoWilla znajduje się w miejscowości Pineto około 3 km od morza, w dzielnicy …
$386,826
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Dom w Scapriano, Włochy
Dom
Scapriano, Włochy
Powierzchnia 2 300 m²
Działka budowlana w dzielnicy mieszkalnej w panoramicznym miejscu wykonalnym Tom mc 2200 mie…
$186,020
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Willa 4 pokoi w Tortoreto, Włochy
Willa 4 pokoi
Tortoreto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
EC- Całkowicie odnowiony dom z basenem i ogrodem 2100 m2Tortoreto Alto: Całkowicie odnowiony…
$527,490
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Willa 6 pokojów w Corropoli, Włochy
Willa 6 pokojów
Corropoli, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 800 m²
BG- V801 Prywatna willa w stylu klasycznym w San OmeroPrywatna willa w stylu klasycznym, zna…
$1,76M
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Willa 6 pokojów w Villa Rosa, Włochy
Willa 6 pokojów
Villa Rosa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
BG- H112 Prywatna willa z ogrodem, Alba AdriatykPrywatna willa nad morzem w Alba Adriatyku, …
$2,58M
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Willa 3 pokoi w Colonnella, Włochy
Willa 3 pokoi
Colonnella, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
EC- Villa w ColonnellaWilla w miejscowości Colonnella zaledwie pięć minut od plaży i kilka m…
$322,355
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Willa 4 pokoi w Pineto, Włochy
Willa 4 pokoi
Pineto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
EC-130218. Вилла в городе Пинето. Абруццо. ИталияПредлагаем на продажу дом в городе Пинето, …
$386,826
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Willa 4 pokoi w Martinsicuro, Włochy
Willa 4 pokoi
Martinsicuro, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
EC- Willa z pięknym widokiem na morze na sprzedaż w MartinsicuroWilla o powierzchni około 23…
$386,826
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Szeregowiec 9 pokojów w Colonnella, Włochy
Szeregowiec 9 pokojów
Colonnella, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 180 m²
Pojedyncze domy w budowie z drewnianą konstrukcją Panoramiczna pozycja z widokiem na morze R…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Tortoreto Lido, Włochy
Willa 4 pokoi
Tortoreto Lido, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
EC- 181219-3. Całkowicie odnowiony dom z basenem i ogrodem 2100m2Tortoreto Alto: Całkowicie …
$527,490
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Willa 6 pokojów w Giulianova, Włochy
Willa 6 pokojów
Giulianova, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 200 m²
EC- 77. Starożytna willa w Julianova Proponowany obiekt znajduje się w mieście Giulianova w …
$3,28M
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Typy nieruchomości w Teramo.

wille

Parametry nieruchomości w Teramo, Włochy

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