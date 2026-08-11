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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Teramo, Włochy

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4 obiekty total found
Hotel 2 200 m² w Alba Adriatica, Włochy
Hotel 2 200 m²
Alba Adriatica, Włochy
Pokoje 50
Powierzchnia 2 200 m²
Hotel z 50 pokojami w doskonałym stanie do morza z własną plażą i schroniskiem
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 500 m² w Scapriano, Włochy
Nieruchomości komercyjne 500 m²
Scapriano, Włochy
Powierzchnia 500 m²
Powierzchnia handlowa 500 m kw na pierwszym piętrze z windą i windą towarową Magazyn na part…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Giulianova, Włochy
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Giulianova, Włochy
Pokoje 1
Powierzchnia 100 m²
Powierzchnia handlowa z trzema oknami 50 metrów od autostrady Adriatyku Odnowiony w 2004 r. …
$232,525
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TekceTekce
Hotel 3 000 m² w Giulianova, Włochy
Hotel 3 000 m²
Giulianova, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 3 000 m²
IT- 070720. Hotel na pierwszej linii 3 *W centralnej dzielnicy Julianova Lido, trzygwiazdkow…
$3,75M
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