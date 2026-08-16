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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w San Severino Marche, Włochy

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 250 m² w San Severino Marche, Włochy
Nieruchomości komercyjne 250 m²
San Severino Marche, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 250 m²
Numer referencyjny: N602Nazwa nieruchomości: Casa Chigi IILokalizacja: w krajuMiasto: Strefa…
$58,131
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Nieruchomości komercyjne 500 m² w San Severino Marche, Włochy
Nieruchomości komercyjne 500 m²
San Severino Marche, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 500 m²
Centrum medyczne wewnątrz centrum handlowego Kilka dyscyplin już działa, a inne na otwarciu.…
Cena na zgłoszenie
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