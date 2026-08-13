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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w San Giovanni Teatino, Włochy

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 600 m² w Sambuceto, Włochy
Nieruchomości komercyjne 600 m²
Sambuceto, Włochy
Powierzchnia 600 m²
Dom wolnostojący w panoramicznym miejscu na obrzeżach. Parter z podwójnym garażem. Pierwsze …
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