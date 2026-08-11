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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Rimini, Włochy

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4 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Misano Adriatico, Włochy
Willa 6 pokojów
Misano Adriatico, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 420 m²
WW-MA01. Вилла с садом и прямым доступом к пляжуМизано ( АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ ) Вилла с садом …
$3,87M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Rimini, Włochy
Willa 6 pokojów
Rimini, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 050 m²
BG-CC814. Особняк 1770 года в пригороде РиминиВ пригороде Римини, в сельской местности, прод…
$2,38M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa w Santa Giustina, Włochy
Willa
Santa Giustina, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Willa na sprzedaż w okolicy Rimini. Całkowita powierzchnia willi wynosi 350 metrów kwadratow…
$1,04M
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TekceTekce
Willa 15 pokojów w Riccione, Włochy
Willa 15 pokojów
Riccione, Włochy
Pokoje 15
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 380 m²
This villa, spread over four floors, is distinguished by its refined elegance and is strateg…
$1,37M
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Parametry nieruchomości w Rimini, Włochy

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