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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Poggibonsi, Włochy

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2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Poggibonsi, Włochy
Willa 4 pokoi
Poggibonsi, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
CA- 1389. Willa z pięknym widokiem na wzgórza ChiantiWilla znajduje się w dominacyjnym miejs…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 25 pokojów w Poggibonsi, Włochy
Willa 25 pokojów
Poggibonsi, Włochy
Pokoje 25
Sypialnie 12
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 250 000 m²
Poggibonsi, like many Tuscan towns, was born of an ancient history that culturally marked th…
$16,42M
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