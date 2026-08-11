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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pistoia, Włochy

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domy
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3 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Pistoia, Włochy
Willa 6 pokojów
Pistoia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 7 020 m²
LD-1143. В провинции Пистойи продается роскошная старинная виллаНедалеко от термальных источ…
$6,10M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Dom w Ponte alla Pergola, Włochy
Dom
Ponte alla Pergola, Włochy
Powierzchnia 450 m²
Odnowiony dom o powierzchni 340 metrów kwadratowych plus akcesoria Piwnica z różnymi pokojam…
$325,534
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Willa 5 pokojów w Gallo, Włochy
Willa 5 pokojów
Gallo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 760 m²
LD-0418. Роскошный тосканский дом в МонтекатиниРоскошный тосканский дом в Монтекатини между …
$3,87M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Parametry nieruchomości w Pistoia, Włochy

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