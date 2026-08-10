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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pisa, Włochy

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domy
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3 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Ponsacco, Włochy
Willa 6 pokojów
Ponsacco, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
LD- 0858. Stara toskańska willa w Ponsacco. Prowincja Piza. guzowatyCałkowicie odnowiony Tus…
$2,81M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Pomarance, Włochy
Willa 6 pokojów
Pomarance, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 750 m²
NH-NEX121. Шикарная лакшери вилла в Тоскане!Превосходный загородный дом пятнадцатого века, б…
$4,57M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa w Piza, Włochy
Willa
Piza, Włochy
Sypialnie 15
Liczba łazienek 24
Powierzchnia 2 755 m²
Położony w pobliżu miasta Piza w Toskanii, ta wspaniała rezydencja ponad 2500 metrów kwadrat…
$6,97M
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Parametry nieruchomości w Pisa, Włochy

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