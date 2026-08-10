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Wille na sprzedaż w Pescara, Włochy

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8 obiektów total found
Willa 18 pokojów w Pescara, Włochy
Willa 18 pokojów
Pescara, Włochy
Pokoje 18
Powierzchnia 600 m²
Nowoczesna willa na wzgórzach za miastem w panoramicznej pozycji z widokiem na morze Zaaranż…
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Willa 5 pokojów w Collecorvino, Włochy
Willa 5 pokojów
Collecorvino, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 380 m²
PO- 040516. Wspaniała willa w Collecorvino, Pescara, AbruzzoWspaniała willa jest zaprojektow…
$785,374
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Collecorvino, Włochy
Willa 4 pokoi
Collecorvino, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
EC- 129. Townhouse in Collecorvino W cichej i mieszkalnej okolicy niedaleko miasta. Collecor…
$252,023
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Willa 3 pokoi w Pescara, Włochy
Willa 3 pokoi
Pescara, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 235 m²
EC- 131. Sprzedane! Willa w górach Pescara Willa na sprzedaż znajduje się w prestiżowej dzie…
$761,930
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 4 pokoi w Collecorvino, Włochy
Willa 4 pokoi
Collecorvino, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
EC- Oferujemy kamienicę na sprzedaż na trzech poziomachW cichej i mieszkalnej okolicy niedal…
$252,023
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 6 pokojów w Collecorvino, Włochy
Willa 6 pokojów
Collecorvino, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 349 m²
ARH-180220. Вилла Атри с видом на море и горыЦена снижена до 299 000 евро Современный трехэ…
$350,488
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Penne, Włochy
Willa 4 pokoi
Penne, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 275 m²
EC- Beautiful Villa (275 m2) w pobliżu zabytkowego centrum Loreto ApprutinoBeautiful Villa (…
$386,826
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 4 pokoi w Collecorvino, Włochy
Willa 4 pokoi
Collecorvino, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
EC- 181219- 6. Townhouse w mieście CollecorvinoW cichej i mieszkalnej okolicy niedaleko mias…
$252,023
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Parametry nieruchomości w Pescara, Włochy

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