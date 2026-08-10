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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pescara, Włochy

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domy
14
16 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Pescara, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Pescara, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 148 m²
EC- 55. Apartament dwupoziomowy w pobliżu morza w Pescara Elegancki apartament znajduje się …
$339,938
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Red Feniks Montenegro
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Dom 20 pokojów w Penne, Włochy
Dom 20 pokojów
Penne, Włochy
Pokoje 20
Powierzchnia 930 m²
Domek w dobrym stanie z ziemią około 12 tysięcy metrów kwadratowych. Ułożone na trzech pozio…
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Willa 18 pokojów w Pescara, Włochy
Willa 18 pokojów
Pescara, Włochy
Pokoje 18
Powierzchnia 600 m²
Nowoczesna willa na wzgórzach za miastem w panoramicznej pozycji z widokiem na morze Zaaranż…
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Collecorvino, Włochy
Willa 5 pokojów
Collecorvino, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 380 m²
PO- 040516. Wspaniała willa w Collecorvino, Pescara, AbruzzoWspaniała willa jest zaprojektow…
$785,374
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Szeregowiec 13 pokojów w Montesilvano, Włochy
Szeregowiec 13 pokojów
Montesilvano, Włochy
Pokoje 13
Powierzchnia 300 m²
Willa z 2020 roku nigdy nie zamieszkiwała 17 m2 ziemi. Piwnica z piwnicą i łazienką. Parter …
$639,443
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Dom w Montesilvano, Włochy
Dom
Montesilvano, Włochy
Powierzchnia 6 000 m²
Apartamenty w budowie ( do personalizacji wewnętrznej ) różne rozmiary od 62 do 76 m2 łazien…
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Willa 4 pokoi w Collecorvino, Włochy
Willa 4 pokoi
Collecorvino, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
EC- 129. Townhouse in Collecorvino W cichej i mieszkalnej okolicy niedaleko miasta. Collecor…
$252,023
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Dom 9 pokojów w Loreto Aprutino, Włochy
Dom 9 pokojów
Loreto Aprutino, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 210 m²
Stary dom do renowacji na dwóch poziomach w bardzo panoramicznej konstrukcji cegły i drewnia…
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Willa 3 pokoi w Pescara, Włochy
Willa 3 pokoi
Pescara, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 235 m²
EC- 131. Sprzedane! Willa w górach Pescara Willa na sprzedaż znajduje się w prestiżowej dzie…
$761,930
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Citta SantAngelo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Citta SantAngelo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Us- Apartament w wyśmienitym i prestiżowym kompleksie mieszkalnymW znakomitym i prestiżowym …
$252,023
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Collecorvino, Włochy
Willa 4 pokoi
Collecorvino, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
EC- Oferujemy kamienicę na sprzedaż na trzech poziomachW cichej i mieszkalnej okolicy niedal…
$252,023
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Szeregowiec 11 pokojów w Moscufo, Włochy
Szeregowiec 11 pokojów
Moscufo, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 250 m²
Niedawno wybudowany willa z magazynem (tawerna) 1000 m2 na dwóch poziomach (500 + 500) Ziemi…
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Dom 9 pokojów w Moscufo, Włochy
Dom 9 pokojów
Moscufo, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 500 m²
Gospodarstwo rolne zostanie całkowicie odnowione z magazynem 250 m2 - 9,0 ha ziemi z 3000 dr…
Cena na zgłoszenie
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Willa 6 pokojów w Collecorvino, Włochy
Willa 6 pokojów
Collecorvino, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 349 m²
ARH-180220. Вилла Атри с видом на море и горыЦена снижена до 299 000 евро Современный трехэ…
$350,488
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Penne, Włochy
Willa 4 pokoi
Penne, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 275 m²
EC- Beautiful Villa (275 m2) w pobliżu zabytkowego centrum Loreto ApprutinoBeautiful Villa (…
$386,826
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Collecorvino, Włochy
Willa 4 pokoi
Collecorvino, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
EC- 181219- 6. Townhouse w mieście CollecorvinoW cichej i mieszkalnej okolicy niedaleko mias…
$252,023
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Parametry nieruchomości w Pescara, Włochy

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