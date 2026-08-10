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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Pescara, Włochy

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 232 m² w Pescara, Włochy
Nieruchomości komercyjne 232 m²
Pescara, Włochy
Powierzchnia 232 m²
Numer referencyjny: N931 ( R ) Nazwa zakwaterowania: Casa Arena Lokalizacja: we wsi Miast…
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