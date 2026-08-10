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Mieszkania na sprzedaż w Pescara, Włochy

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Pescara, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Pescara, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 148 m²
EC- 55. Apartament dwupoziomowy w pobliżu morza w Pescara Elegancki apartament znajduje się …
$339,938
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Citta SantAngelo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Citta SantAngelo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Us- Apartament w wyśmienitym i prestiżowym kompleksie mieszkalnymW znakomitym i prestiżowym …
$252,023
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Pescara, Włochy

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