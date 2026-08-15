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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pesaro e Urbino, Włochy

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domy
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4 obiekty total found
Willa 2 pokoi w Tavullia, Włochy
Willa 2 pokoi
Tavullia, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
ARH-180220-4. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПичаноЦена сн…
$104,326
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Pesaro, Włochy
Willa 6 pokojów
Pesaro, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 600 m²
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
$2,13M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w Marotta, Włochy
Willa
Marotta, Włochy
Powierzchnia 1 800 m²
BG- CC1100. Piękna willa niedaleko wybrzeża Adriatyku i miasta MarottaWłochy, region Marche,…
$4,39M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa 6 pokojów w Fano, Włochy
Willa 6 pokojów
Fano, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 770 m²
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано ( Марке , с…
$4,39M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Parametry nieruchomości w Pesaro e Urbino, Włochy

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