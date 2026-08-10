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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pesaro, Włochy

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1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Pesaro, Włochy
Willa 6 pokojów
Pesaro, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 600 m²
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
$2,13M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w Pesaro, Włochy

Tanie
Luksusowe
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