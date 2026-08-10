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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Perugia, Włochy

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5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 2 500 m² w Foligno, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 500 m²
Foligno, Włochy
Powierzchnia 2 500 m²
Nieruchomość komercyjna o powierzchni 2500 m2 w pełni wynajęta (odnowiona nieruchomość) w ni…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 800 m² w Gualdo Cattaneo, Włochy
Nieruchomości komercyjne 800 m²
Gualdo Cattaneo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 800 m²
KK-1413. Winnice, winnica w Umbrii. Gualdo CattaneoW Umbrii, około 20 minut od Gualdo Cattan…
$2,87M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 3 600 000 m² w Citta di Castello, Włochy
Nieruchomości komercyjne 3 600 000 m²
Citta di Castello, Włochy
Powierzchnia 3 600 000 m²
Dom wolnostojący w panoramicznym miejscu na obrzeżach. Parter z podwójnym garażem. Pierwsze …
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 80 m² w Castiglione del Lago, Włochy
Nieruchomości komercyjne 80 m²
Castiglione del Lago, Włochy
Powierzchnia 80 m²
PO- 040216-1. Powierzchnia gruntu 18000 m2 z dwoma budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzc…
$820,540
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Zakład produkcyjny 7 200 m² w Foligno, Włochy
Zakład produkcyjny 7 200 m²
Foligno, Włochy
Powierzchnia 7 200 m²
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