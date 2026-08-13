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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ostuni, Włochy

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1 obiekt total found
Willa w Ostuni, Włochy
Willa
Ostuni, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Willa jest rezydencją 200 m2, która znajduje się w gaju oliwnym, który zapewnia odpoczynek i…
$755,242
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