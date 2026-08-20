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Mieszkania na sprzedaż w Novara, Włochy

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3 pokojowe
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10 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Castelletto sopra Ticino, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Castelletto sopra Ticino, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
FP- T545. Luksusowy apartament w stylu Liberty 1910W Castelletto Ticino, kilka kilometrów od…
$879,150
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Mieszkanie 4 pokoi w Lesa, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lesa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
FP- T404. Leza, mieszkanie na sprzedaż nad jezioremNa sprzedaż ładne mieszkanie nad jeziorem…
$322,355
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Massino Visconti, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Massino Visconti, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
PL- PR _ A05. Apartament w kompleksie mieszkalnym z basenemJezioro Maggiore. Leza. Komfortow…
$492,324
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Mieszkanie 4 pokoi w Lesa, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lesa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
PL- PR- A05. Jezioro Maggiore. Leza. Komfortowy apartament w pięknym budynku mieszkalnym z b…
$504,046
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Orta San Giulio, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Orta San Giulio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 296 m²
FP- T503. Apartamenty na sprzedaż na jeziorze OrtaNa brzegu jeziora Orta w eleganckiej stare…
$1,11M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Meina, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Meina, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
FP- T445. Dwupoziomowy penthouse z pięknym widokiem na jezioro MaggioreW Maine, kilka kroków…
$386,826
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Miasino, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Miasino, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 194 m²
FP- T311. Na wzgórzu w Myazino elegancki apartament z niesamowitym widokiem na jezioro OrtaN…
$410,270
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Pella, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Pella, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
ISM- 060417-1. Apartamenty na pierwszej linii jeziora OrtaHistoryczna Willa "Helena" została…
$386,826
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Lesa, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lesa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
FP- T523. Piękny dwupiętrowy apartament w Lezie, kilka kroków od jeziora MaggiorePiękny dwup…
$304,772
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Meina, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Meina, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
FP- T528. Penthouse w starej willi na wzgórzu w MainePenthouse w starej willi na wzgórzu w M…
$2,11M
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Red Feniks Montenegro
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Parametry nieruchomości w Novara, Włochy

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