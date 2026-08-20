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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Novara, Włochy

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Arona
5
38 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Pella, Włochy
Willa 4 pokoi
Pella, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 185 m²
ISM-060417. Wspaniały willa z widokiem Jezioro OrtaWspaniała willa z widokiem na jezioro Ort…
$644,710
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Willa 6 pokojów w Castelletto sopra Ticino, Włochy
Willa 6 pokojów
Castelletto sopra Ticino, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 642 m²
FP- T987. Willa nad rzeką TicinoHistoryczna willa późnych '700 na brzegu rzeki odnowiona w l…
$4,57M
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Willa 4 pokoi w Arona, Włochy
Willa 4 pokoi
Arona, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 516 m²
FP- T541. Willa z pięknym widokiem na jezioro MaggioreW Aronie, z ekskluzywnym i pięknym wid…
$2,93M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 3 pokoi w Orta San Giulio, Włochy
Willa 3 pokoi
Orta San Giulio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
ISM-060417-10. Willa z prywatną plażą i widokiem na jezioro OrtaNa brzegu jeziora Orta, z pi…
$879,150
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Willa 3 pokoi w Dormelletto, Włochy
Willa 3 pokoi
Dormelletto, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 335 m²
FP- T725. Prestiżowa willa z basenem i widokiem na jezioro MaggioreNa wzgórzach Dormelletto,…
$1,01M
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Willa 6 pokojów w Massino Visconti, Włochy
Willa 6 pokojów
Massino Visconti, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 290 m²
FP- T993. Willa w Masino Visconti z ogrodem i panoramicznym widokiem na jezioro MaggioreWill…
$632,988
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Meina, Włochy
Willa 4 pokoi
Meina, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 183 m²
FP- T609. Część domu w kompleksie rezydencji w MaineW Maine, w prestiżowej rezydencji tuż na…
$691,598
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Willa 5 pokojów w Lesa, Włochy
Willa 5 pokojów
Lesa, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 278 m²
FP- T727. Luksusowa willa z basenem w słonecznym LezieLuksusowa willa z basenem na sprzedaż …
$1,29M
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Mieszkanie 4 pokoi w Castelletto sopra Ticino, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Castelletto sopra Ticino, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
FP- T545. Luksusowy apartament w stylu Liberty 1910W Castelletto Ticino, kilka kilometrów od…
$879,150
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Willa 3 pokoi w Mezzomerico, Włochy
Willa 3 pokoi
Mezzomerico, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 250 m²
FP- T501. Willa XVI wieku w historycznym centrum miasta MezzomericoW historycznym centrum mi…
$926,038
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Mieszkanie 4 pokoi w Lesa, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lesa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
FP- T404. Leza, mieszkanie na sprzedaż nad jezioremNa sprzedaż ładne mieszkanie nad jeziorem…
$322,355
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Mieszkanie 4 pokoi w Massino Visconti, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Massino Visconti, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
PL- PR _ A05. Apartament w kompleksie mieszkalnym z basenemJezioro Maggiore. Leza. Komfortow…
$492,324
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Willa 3 pokoi w Pisano, Włochy
Willa 3 pokoi
Pisano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
FP- T451. Dwupiętrowa willa w Alto Vergant. nebbjunaDwupiętrowy dom na sprzedaż w Alto Verga…
$480,602
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Willa 4 pokoi w Veruno, Włochy
Willa 4 pokoi
Veruno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
PO- 10. Willa we Włoszech nad jeziorem Majora Oddzielny dom na 3 poziomach, na pierwszym pię…
$609,544
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Mieszkanie 4 pokoi w Lesa, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lesa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
PL- PR- A05. Jezioro Maggiore. Leza. Komfortowy apartament w pięknym budynku mieszkalnym z b…
$504,046
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Willa 6 pokojów w Massino Visconti, Włochy
Willa 6 pokojów
Massino Visconti, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 290 m²
FP- T993. Willa na sprzedaż w Massino Visconti na wzgórzach jeziora MaggioreWilla na sprzeda…
$574,378
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Willa 5 pokojów w Pettenasco, Włochy
Willa 5 pokojów
Pettenasco, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 689 m²
FP- 932. Luksusowa, nowoczesna willa w Pettenasco, Jezioro OrtaDwa odkryte baseny, z których…
$5,86M
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Mieszkanie 5 pokojów w Orta San Giulio, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Orta San Giulio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 296 m²
FP- T503. Apartamenty na sprzedaż na jeziorze OrtaNa brzegu jeziora Orta w eleganckiej stare…
$1,11M
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Mieszkanie 4 pokoi w Meina, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Meina, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
FP- T445. Dwupoziomowy penthouse z pięknym widokiem na jezioro MaggioreW Maine, kilka kroków…
$386,826
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Willa w Briga Novarese, Włochy
Willa
Briga Novarese, Włochy
Powierzchnia 8 000 m²
ISM-060417-5. Villa w Briga Novarez. Jezioro HortaWilla znajduje się między dwoma jeziorami:…
$1,64M
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Mieszkanie 3 pokoi w Miasino, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Miasino, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 194 m²
FP- T311. Na wzgórzu w Myazino elegancki apartament z niesamowitym widokiem na jezioro OrtaN…
$410,270
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Willa 6 pokojów w Arona, Włochy
Willa 6 pokojów
Arona, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
ABI- 003I Piękna willa nad jeziorem MaggioreCudowna lokalizacja, na pierwszej linii jeziora,…
$3,05M
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Willa 2 pokoi w Meina, Włochy
Willa 2 pokoi
Meina, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 83 m²
FP- T372. Wdzięczna willa w Maine nad jeziorem MaggioreWilla na jeziorze Maggiore z basenem …
$644,710
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Mieszkanie 4 pokoi w Pella, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Pella, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
ISM- 060417-1. Apartamenty na pierwszej linii jeziora OrtaHistoryczna Willa "Helena" została…
$386,826
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Willa 6 pokojów w Agrate Conturbia, Włochy
Willa 6 pokojów
Agrate Conturbia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 195 m²
FP- T721. Willa (sprzedaż) "Włochy" Jezioro Maggiore "Agrate- ConturbiaW pobliżu Castelcontu…
$914,316
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Willa 4 pokoi w Arona, Włochy
Willa 4 pokoi
Arona, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
FP-211017. Villa w Aronie. Jezioro Maggiore. WłochyZaledwie kilka kilometrów od centrum mias…
$1,35M
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Willa 3 pokoi w Gozzano, Włochy
Willa 3 pokoi
Gozzano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
ISM- 060417- 6. Wspaniały willa z widokiem Jezioro Orta Wspaniała willa z widokiem na jezior…
$1,03M
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Mieszkanie 4 pokoi w Lesa, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lesa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
FP- T523. Piękny dwupiętrowy apartament w Lezie, kilka kroków od jeziora MaggiorePiękny dwup…
$304,772
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Willa 6 pokojów w Lesa, Włochy
Willa 6 pokojów
Lesa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 615 m²
FP- T813. Willa w miejscowości Lesa. Jezioro MaggioreW Lezie, w pobliżu centrum, oferujemy n…
$4,10M
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Willa 6 pokojów w Meina, Włochy
Willa 6 pokojów
Meina, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
FP-T996. Продано! Вилла с пристанью на первой линии озера, в городке МейнаИзысканная вилла с…
$1,93M
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Typy nieruchomości w Novara.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Novara, Włochy

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