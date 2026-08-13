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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Narni, Włochy

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 930 m² w Narni, Włochy
Nieruchomości komercyjne 930 m²
Narni, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 930 m²
KK- 1755. Winnice, winnica w Umbrii. narniDom (440 m2) został zbudowany pod koniec XIX wieku…
$2,70M
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